Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch: vier carnaval thuis!

Vier carnaval thuis! Die oproep doet de Bossche burgemeester Jack Mikkers vrijdag op Twitter. “Neem je verantwoordelijkheid”, zegt Mikkers. “Denk aan de risico’s van het coronavirus en de maatregelen die we kennen. Vier het thuis, in je eigen huishouden. Houd je aan de avondklok en hygiënemaatregelen. En ontvang niet meer dan één persoon per dag.”

In de binnenstad van de Brabantse hoofdstad geldt een alcoholverbod. Die is met carnaval ook van kracht in de dorpskernen Empel, Nuland, Rosmalen en Vinkel. “Ondernemers mogen wel alcohol verkopen, maar dan alleen om thuis te openen en gebruiken”, aldus Mikkers.

Ook de Oeteldonksche Club en de afdeling Den Bosch van Koninklijke Horeca Nederland roepen mensen op thuis het feest te vieren en niet naar de binnenstad te komen, want er is niets te doen.

Mikkers ziet wel mogelijkheden om er online iets leuks van te maken. “Informeer hierover bij je carnavalsvereniging. Ook de lokale omroep DTV Den Bosch zendt iedere dag iets uit over carnaval.”