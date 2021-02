Dakloze vraagt Willem-Alexander wat zijn bezoek ‘schuift’

Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn bezoek aan de winteropvang van het Leger des Heils in Den Haag een paar pittige vragen gehad. “Wat schuift het eigenlijk?”, vroeg de dakloze Erik hem vrijdagmiddag zonder schroom.

De koning sprak met Erik (49) in zijn kamer, maar ook met medewerkers van de opvang. Die opvanglocatie is in koude maanden, wanneer de temperatuur onder het vriespunt daalt, 24 uur per dag open voor dak- en thuislozen. Voorgaande winters bleef Erik gewoon buiten slapen, maar nu was het “wel erg extreem”. “De laatste jaren hebben we nauwelijks een winter gehad”, beaamde de koning.

Willem-Alexander nam ruim de tijd om te vragen naar de details van de winteropvang, waar nu 109 mensen verblijven. De deelnemers krijgen een slaapplaats en daarnaast ook de mogelijkheid te douchen en kleding te wassen. Er is een broodpakket in de ochtend en een warme maaltijd in de avond. In verband met de lockdown en de avondklok is de opvang nu dag en nacht geopend en krijgen de gebruikers – het Leger des Heils spreekt liever van deelnemers – een eigen kamer of tweepersoonskamer waar ze kunnen verblijven.