Geef ons Hollanders ijspret en de vlag kan uit. Coronacrisis of niet!

De kranten en sociale media stonden er bol van; het is in tijden niet zo koud geweest in Nederland. Ook in het aankomende weekend wordt Nederland weer wakker in een prachtig, winters landschap. Zaterdag en zondag blijft het vriezen en ligt de temperatuur in het hele land tussen de -1 en -5 graden. Daarbij schijnt de zon en staat er een matige oostenwind.

Nederlanders massaal op het ijs

De nachten verlopen dit weekend opnieuw bitterkoud, op sommige plekken kan het kwik zelfs tot -20 graden dalen. Volgens Weerplaza gaat de vorming van het ijs de komende dagen razendsnel. De ijsvloer groeit hierdoor aan tot een dikte van zo’n 15 centimeter. De kwaliteit van het ijs kan wel heel wisselend zijn door de de wind en sneeuw maar op steeds meer plekken, ook op de grotere plassen kan veilig worden geschaatst, zeker dit weekend.

En dus binden Nederlanders de komende dagen massaal de ijzers onder en trekken naar de ijsvlaktes die ons kikkerland rijk is. Het levert oer-Hollandse plaatjes op. Rode wangen, Unox mutsen, erwtensoep, wapperende Nederlandse vlaggen, warme chocomel en schaatsende Hollanders. IJspret, wat hebben we het nodig in deze barre tijden!

De tocht der tochten

Het nieuws in de afgelopen week stond naast het barre winter weer ook in het teken van, hoe kan het ook anders, de Elfstedentocht. In 1996 was het de laatste keer dat de tocht der tochten gereden werd. De Elfstedentocht gaat alleen door als het Friese ijs minstens overal waar geschaatst wordt 15 cm dik is. Sinds 1996 is dat jammer genoeg nooit meer het geval geweest. Het keerpunt bij Bartlehiem, klunen, de Friese vlag, de ijsmeesters het zijn vervlogen herinneringen die de jongste generatie Nederlanders nooit hebben meegekregen. Het zinnetje “It giet oan” staat hun ouders en grootouders echter nog in het geheugen gegrift.

Zelfs het demissionaire kabinet was er mee bezig. Rutte en collega’s bogen zich over de vraag of ondanks de pandemie en de corona maatregelen er toch niet een kleine mogelijkheid was om dit oer-Hollandse evenement doorgang te laten vinden. Een welkome afwisseling voor Nederland na de dominante berichtgeving over het coronavirus de afgelopen weken!

Veilig schaatsen met een app

Maar ook al gaat de tocht der tochten uiteindelijk niet door, de ijspret wordt er niet minder op. Op steeds meer plekken kunnen schaatsers de komende dagen hun ijzers onderbinden en genieten van het prachtige winterweer. De vraag blijft natuurlijk wel: waar kan dat veilig? Vanwege het niet doorgaan van toertochten, ontbreekt op veel plekken controle of het ijs sterk genoeg is. De schaatsbond KNSB en de Reddingsbrigade raden om die reden af om te schaatsen op bevroren ‘open’ water. Niets is immers zo verraderlijk als natuurijs. Waar het op de ene plek sterk genoeg is, kan het een paar meter verderop helemaal anders zijn.

Maar schaatsfanaat Erik Ekkel biedt soelaas. Hij houdt met zijn website en IJsmeester-app de natuur-ijsplekken nauwlettend in de gaten. De kaart is inmiddels een begrip onder schaatsend Nederland. Met de app kunnen schaatsers de dikte en conditie van het ijs op een locatie aangeven door een rood icoontje. Naarmate er voldoende betrouwbare meldingen zijn, kleurt het icoontje op de schaatsplek groen en lijkt het ijs betrouwbaar genoeg te zijn.

Na dit weekend waarin het ijs volgens kenners op zijn best is, valt de dooi in. Liefhebbers van schaatsen en sneeuwballengevechten hoeven zich echter voorlopig nog geen zorgen te maken, want ook na de dooi blijft de sneeuw en het natuurijs nog zeker een paar dagen liggen. De vlag kan voorlopig dus nog uit!