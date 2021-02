IJsclub in gemeente Katwijk maakt ijsbaan onklaar wegens drukte

De ijsclub Nooitgedacht in de Zuid-Hollandse plaats Valkenburg heeft op verzoek van de gemeente Katwijk (waarvan het deel uitmaakt) de ijsbaan onklaar gemaakt wegens de grote toeloop van schaatsliefhebbers. De ijsclub schrijft dat op de website.

Volgens de ijsclub was het er de laatste dagen te druk. “Zelfs in de avond tot aan de avondklok toe”, aldus de site. De club stelt dat het in coronatijd onmogelijk is om te handhaven. “Wij voelden ons daarom genoodzaakt om het ijs op de ijsbaan onklaar te maken.” De club stelt verder dat schaatsliefhebbers terecht kunnen op diverse wateren in het dorp.