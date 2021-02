Impact coronacrisis op autoverkoop is groot

In Europa zijn er in 2020 ongeveer 9,9 miljoen nieuwe auto’s geregistreerd, een daling van 23,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Als gevolg van de coronacrisis lagen in 2020 veel autofabrieken en productiecentra stil. Daarnaast waren in veel landen dealerbedrijven gesloten. In totaal gingen er volgens brancheorganisatie ACEA drie miljoen minder auto’s op kenteken. Dit is de grootste terugval sinds dergelijke cijfers worden bijgehouden.

Ook januari heeft een wat onzekere start met 35.193 geregistreerde personenauto’s, zo blijkt uit cijfers van Bovag, RAI Vereniging en RDC. Er zijn 20,04 procent minder auto’s verkocht dan in januari 2020. Nu is het wel zo de veranderingen in de bijtellingsregeling voor elektrische auto’s voor een registratiegolf hebben gezorgd aan het einde van 2020 en dit aantal is niet meegenomen in de telling van januari. Ook al is er sinds de coronacrisis een duidelijke dip te zien in de verkoop van nieuwe auto’s blijven Bovag en RAI Vereniging wel positief. Beide brancheverenigingen houden rekening met een economisch herstel en verwachten dat dit jaar zal worden afgesloten met 400.000 registraties.

Tweedehands auto’s meer in trek

Tweedehands auto’s zijn iets meer in trek geweest het afgelopen jaar. Het aantal verkochte auto’s is gestegen ten opzichte van 2019. In totaal zijn er iets meer dan twee miljoen (2.025.309) gebruikte auto’s verkocht, bijna 55.000 meer dan het jaar ervoor. Door de overheidsmaatregelen hebben meer consumenten behoefte aan een auto, maar door financiële onzekerheden, kiezen veel mensen ervoor om een tweedehands auto aan te schaffen.

Autoverzekering vergelijken

Of je nu een nieuwe, tweedehands of elektrische auto aanschaft, een autoverzekering is altijd nodig. Het is zinvol om online de verschillende autoverzekeringen te vergelijken, waardoor je niet meer premie betaalt dan nodig is. De autoverzekering werd in 2020 gemiddeld 50 euro duurder vergeleken met het jaar daarvoor. BMW-rijders moesten vorig jaar zo’n honderd euro extra per jaar betalen voor hun jaarpremie. Deze stijging is opvallend, van in 2020 werd er juist minder gereden en was er minder schade.

Als we kijken naar de meest verkochte automerken van 2020, dan staat de Volkswagen met super stip op één. Dit merk had een marktaandeel van 12,5 procent. Kia staat op de tweede plek met een marktaandeel van 7,5 procent, Peugeot op drie met 6,7 procent, Toyota op vier met 6,4 procent en Opel staat op de vijfde plek met een marktaandeel van 5,7 procent.

Stadsauto’s steeds duurder

In Nederland kennen we een extra belasting op auto’s, bovenop de BTW. Dit is de belasting van Personenauto’s en motorrijwielen (BPM). De hoogte hiervan is afhankelijk van de CO2-uitstoot, en daarmee het verbruik. Deze belasting is de afgelopen jaren flink gestegen. Voor mensen die denken dat het dan voordeliger is om een wat kleinere stadauto te kopen, dat valt tegen. Dit komt omdat grote auto’s steeds vaker zijn uitgerust met hybride of plug-in hybridetechniek om het verbruik te drukken. Die techniek is echter te kostbaar voor de kleinere stadsauto’s. Grote auto’s zijn dus niet zo heel veel minder zuinig dan stadsauto’s, en die worden dan ook onevenredig hard geraakt.