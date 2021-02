LAKS vindt maatregelen voor eindexamens te mager

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vindt dat onderwijsminister Arie Slob de scholieren die eindexamen moeten doen onvoldoende tegemoetkomt. De organisatie had gepleit voor grondige en substantiële aanpassingen om het eindexamen te kunnen laten doorgaan.

LAKS-voorzitter Nienke Luijckx: “Nu zien we weer slechts aanpassingen in de marge. Als je nagaat hoe slecht de voorbereiding op het eindexamen is geweest en onder hoeveel druk leerlingen nu staan.”

Slob maakte vrijdag bekend dat er 37 miljoen euro vrijkomt voor extra begeleiding van eindexamenscholieren. Ook mogen leerlingen voor één extra vak een onvoldoende halen, mits het geen kernvak zoals Nederlands, Engels of wiskunde is.

Luijckx stelt dat er geen fundamentele keuze is gemaakt in wat wel en niet wordt geëxamineerd. “Wie daar niet in kiest, kiest dus voor meer gezakten en volle examenklassen en lege collegezalen volgend jaar. Het beeld van een regulier eindexamen wordt nu koste wat kost overeind gehouden, ondanks alle signalen dat we daar te veel waarde aan hechten. Had die moeite gestoken in het gericht begeleiden van leerlingen.”

Het LAKS pleitte eerder voor het beperken van de omvang van het centraal examen om duidelijkheid en rust te creëren. Door het zeer gebrekkige fysieke onderwijs en toenemende mentale klachten, somberheid en stress, kwam de voorbereiding van veel scholieren zwaar onder druk te staan, aldus de scholierenorganisatie.

Volgens Luijckx overheerst nu bij veel scholieren een gevoel van onrechtvaardigheid. “We krijgen veel signalen van scholieren die vinden dat als de examens vorig jaar werden afgeschaft, dat dit jaar, met alle slechte voorbereidingen, zeker ook zou moeten.”