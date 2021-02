Marine vaart in principe niet meer uit wegens corona

De marine vaart in principe voorlopig niet meer uit, tenzij het strikt noodzakelijk is. Dat meldt het ministerie van Defensie. Het besluit is genomen na corona-uitbraken op verschillende schepen.

Alle oefeningen zijn voorlopig geschrapt. “Wel werken de bemanningsleden op de wal zo veel mogelijk aan hun gereedheid. Bij een eventuele crisis zijn ze dan ook nog altijd inzetbaar”, aldus het ministerie.

Als een schip toch moet uitvaren, gelden strenge quarantainevoorschriften. Die maatregelen werden eerder deze week nog aangescherpt, nadat eind vorige week vier schepen waren teruggekeerd met besmettingen aan boord.

Defensie meldde dinsdag dat “enkele tientallen” bemanningsleden zijn besmet. Toen werd er gemeld dat niemand ernstig ziek was.

De marine had het afgelopen jaar een enkele keer last van corona. In oktober werd het virus op vier marineschepen vastgesteld. En in maart bleken bemanningsleden van een onderzeeboot besmet.