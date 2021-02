NS schroeft aantal treinen op het spoor verder op

De NS laat dit weekend weer meer treinen rijden dan de afgelopen dagen. Het strenge winterweer blijft de dienstregeling beïnvloeden, maar op alle trajecten rijden minimaal twee treinen per uur, soms vier keer per uur. Het gaat om zowel Sprinters als intercity’s, meldt de NS. Omdat er minder treinen rijden dan normaal, kan het wel drukker zijn in de trein.

De komende dagen is er nog steeds sprake van strenge vorst waardoor volgens de NS problemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door rijpvorming aan de bovenleidingen. Door met een aangepaste dienstregeling te werken is er meer ruimte op het spoor om eventuele problemen op te lossen. “ProRail en NS werken continue door om het spoor sneeuw- en ijsvrij te maken en eventuele verstoringen op te lossen”, zegt een woordvoerster.

De NS blijft mensen oproepen om vanwege de coronaregels alleen te reizen als het noodzakelijk is, zodat het niet te druk wordt in de trein. Eerder meldde reizigersvereniging Rover dat volle bussen en treinen door het winterweer onveilig voelen, vanwege het coronavirus.

Door de winterse omstandigheden is het treinverkeer sinds afgelopen weekeinde ontregeld.