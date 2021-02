Politie helpt schaatsers van smeltende Hofvijver af

De politie helpt, samen met de Koninklijke Marechaussee en een brandweerman, mensen van de Hofvijver af in Den Haag. Tal van schaatsers genoten van de bevroren vijver maar vrijdagmiddag smolt het ijs, waardoor ze in de problemen kwamen.

Zeker een man is in een wak gevallen en enkele mensen kwamen met moeite van het ijs af omdat het zeker aan de randen gesmolten is. Met een aanloopje en hulp van omstanders kwamen ze aan wal.

De tien tot vijftien mensen die wel nog op het ijs waren, zijn door door de brandweer naar het eilandje in de vijver gestuurd. Daar worden ze een voor een met een ladder van afgehaald, onder begeleiding van een hulpverlener in een duikpak. Langs de Hofvijver staan honderden mensen te kijken.