Politie vindt bij invallen veel geld, drugs en merkkleding

Bij invallen in drie woningen in Roermond, Brunssum en Kerkrade heeft de politie donderdagochtend drie mannen aangehouden en grote hoeveelheden geld, drugs en merkkleding gevonden. Ook werden twee auto’s en een vuurwapen in beslag genomen, en vond de politie bij de invallen twee wietplantages en een ruimte die was ingericht voor de verwerking van harddrugs. Dat maakte de politie vrijdag bekend.

De politie arresteerde een 32-jarige Roermondenaar, een leeftijdgenoot uit Brunssum en een 26-jarige man uit Kerkrade. Agenten vonden tijdens de huiszoekingen ruim 600.000 euro en 5 kilo harddrugs, evenals een grote hoeveelheid merkkleding.

De invallen en aanhoudingen lagen in het verlengde van een al langer lopend onderzoek, waarbij in juni 2020 op de Anjelierstraat in Kerkrade een verdachte werd aangehouden en een grote hoeveelheid drugs en vuurwapens werden gevonden.

De donderdag aangehouden verdachten zitten in beperking. Dat betekent dat zij met niemand contact mogen hebben, behalve met hun advocaat. De drie worden binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris.