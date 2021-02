Rechtbank buigt zich opnieuw over mislukte aanslag Cor van Hout

Ruim twintig jaar na dato buigt de rechtbank zich komende week opnieuw over een nog altijd onopgeloste zaak: de mislukte moordaanslag op Heineken-ontvoerder Cor van Hout en diens kompaan Bas Vermeulen. Op 20 december 2000 werden de twee in Amstelveen beschoten. Justitie ziet Nico V. (56) en Maruf M. (65) als daders.

Beide mannen werden in 2001 al aangehouden, maar niet veel later weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. In 2008 kwam het alsnog tot een zaak en eiste de officier van justitie acht jaar cel tegen het tweetal, maar verklaarde de rechtbank het OM niet ontvankelijk. In 2011 bepaalde het gerechtshof dat de zaak overnieuw moest. Daarna bleef het, op enkele inleidende zittingen in 2012 na, stil. Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen waarom de zaak zo lang op de plank is blijven liggen.

Van Hout en Vermeulen werden bij de aanslag van afstand onder vuur genomen, maar bleven ongedeerd. Voor Van Hout was het uitstel van executie. In januari 2003 werd hij alsnog geliquideerd. In juli 2019 veroordeelde de rechtbank in Amsterdam Willem Holleeder tot levenslang voor onder meer het verordonneren van die moord.

V. en M. zijn bekenden in het criminele milieu. Nico V. was lijfwacht van de in oktober 2000 doodgeschoten Sam Klepper en kreeg eind 2003 twaalf jaar cel voor een koelbloedige moord in een bomvol Hoorns café. Vorige week nog werd hij vrijgesproken in een afpersingszaak. Wel kreeg hij acht weken cel voor hypotheekfraude.

Maruf ‘Paja’ M. werd in 2007 veroordeeld voor de afpersing van vastgoedbaas Willem Endstra, in een strafzaak waarin Willem Holleeder als hoofdverdachte negen jaar cel kreeg. Ook was hij verdachte van betrokkenheid bij een moord in 2006. Verschillende media wezen de Bosniër in 2018 aan als ‘de Allesweter’, een prominente onderwereldfiguur die regelmatig terugkeert in het huidige strafproces van Holleeder, maar van wie Holleeder zelf de identiteit niet wil bevestigen.

De zaak tegen V. en M. dient vanaf komende maandag drie dagen in de rechtbank op Schiphol. Volgens het OM staat de eerste dag naast de bespreking van alle gebeurtenissen het verhoor van getuige Edgar van L. op de rol. Die verklaarde twintig jaar geleden dat Holleeder de opdracht voor de aanslag had gegeven. Vermoedelijk volgen dinsdag de strafeisen.