Scholen komend schooljaar niet beoordeeld op onderwijsresultaten

De Inspectie van het Onderwijs gaat scholen komend schooljaar niet beoordelen op onderwijsresultaten als de eindtoets en het eindexamen. De inspectie heeft hiertoe besloten vanwege de coronacrisis. Daardoor zijn de onderwijsomstandigheden anders dan in andere jaren.

De inspectie wijst erop dat scholen door het coronavirus met tal van beperkingen te maken hebben. Die zijn van invloed op de onderwijsresultaten.

De inspectie blijft de onderwijsresultaten in het komend schooljaar 2021/2022 wel nauwgezet volgen. Die resultaten worden meegenomen in een zogenoemde risicodetectie. “Waar risico’s gesignaleerd worden, wordt ook in schooljaar 2021/2022 risicogericht kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Dit kan op school- of afdelingsniveau nog steeds leiden tot het oordeel ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’. Bij dit oordeel tellen de onderwijsresultaten niet mee.”

Verder zal het in het schooljaar 2021/2022 mogelijk blijven de waardering ‘goed’ aan te vragen. Normaal gesproken moet een school daarvoor van de inspectie minimaal het oordeel ‘voldoende’ krijgen voor de onderwijsresultaten. Dat kan komend schooljaar niet, dus hierbij geldt als voorwaarde dat de inspectie bij het volgen van een school geen risico’s ziet.