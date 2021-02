Strenge maatregelen moeten menigte schaatsers voorkomen

Burgemeesters houden hun hart vast omdat ze ook dit weekend een te grote toeloop van schaatsers verwachten op meren, vijvers en grachten. Ook kabinet, veiligheidsregio’s en ijsverenigingen roepen iedereen op reisbewegingen te beperken en zo min mogelijk mensen te ontmoeten. Ook al ligt er nog zo’n mooie ijsvloer, het is niet de bedoeling dat iedereen daar gaat schaatsen, zeggen ze doelend op de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Vrijdag dreigde burgemeester Ap Reinders van Stichtse Vecht (provincie Utrecht) om vanwege de enorme toeloop een noodverordening in te stellen in en rond De Molenpolder. Tot en met zondag worden in het schaatsgebied al geen auto’s toegelaten. Ook de Maarsseveense Plassen en de Loosdrechtse Plassen zijn daardoor niet bereikbaar voor schaatsers die met de auto komen.

Ook onder meer Rotterdam, Leeuwarden en Hardenberg hebben vrijdagmiddag wegen afgesloten omdat er een te grote toeloop naar populaire schaatsplekken was.

Bij de Noorder IJpolder in Amsterdam werd vrijdag een vrouw door een politieagent van de verdrinkingsdood gered. Ze was het ijs opgegaan om haar door het ijs gezakte hond te redden. Op de Haagse Hofvijver kwamen mensen in problemen toen de randen van de vijver begonnen te smelten. Politie, brandweer en Koninklijke Marechaussee hielpen de onfortuinlijke schaatsers weer aan de kant. Even verderop, in het Zuid-Hollandse Valkenburg heeft ijsclub Nooitgedacht na overleg met de gemeente de ijsbanen zelf onklaar gemaakt wegens de grote toeloop van schaatsliefhebbers. Volgens de club is het in coronatijd onmogelijk om te handhaven.

Veel gemeenten sloten de afgelopen week al wegen naar de schaatsgebieden af en wie zijn auto in de berm parkeert, riskeert ook dit weekend een boete en wegslepen. Op bevroren meren en plassen zijn massaal boetes uitgedeeld aan schaatsers die zich niet aan de coronaregels hielden.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio’s, waarschuwt dat gemeenten in het weekend kunnen besluiten om schaatsbanen, meren en vijvers af te sluiten voor schaatsers als het er te druk wordt. Hij vergelijkt dat met de maatregelen die in 2020 in het voorjaar en najaar zijn genomen toen mensen massaal naar de stranden en de bossen trokken.

Ook schaatsbond KNSB roept mensen op verstandig te zijn als ze willen gaan schaatsen op natuurijs. Blijf dicht bij huis. Zoek vijvers, grachten of sloten in je eigen woonplaats, is het advies.

Ondertussen voorziet de app IJsmeester in een grote behoefte. De app, waarop schaatsliefhebbers elkaar op de hoogte houden van geschikte schaatslocaties en de conditie van het ijs, is in nauwelijks een week tijd zo’n 60.000 keer gedownload. De bijbehorende website trok vrijdag gemiddeld duizend bezoekers per seconde.

Het ziet ernaar uit dat er nog maar een paar mooie schaatsdagen zijn en dat het daarna gaat dooien. Dat verklaart voor een groot deel de verwachte toeloop op zaterdag en zondag.