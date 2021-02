Wat te doen met je tuin bij nachtvorst

Volgens Buienrader krijgen we nog tot en met einde van deze week met winters weer te maken. Doordat de sneeuw blijft liggen en er minder bewolking in het vooruitzicht is, zullen de temperaturen ’s nachts verder dalen. Het kan in het oosten 20 graden gaan vriezen. Dat betekent voor ons warm aankleden, verwarming aan en schaatsen, maar wat betekent nachtvorst voor de tuin? Nieuws.nl heeft een aantal tips op een rijtje gezet.

Planten beschermen

Terwijl de zon overdag flink kan gaan schijnen deze week, waardoor bloemen en planten in de tuin zin hebben om te gaan bloeien, kunnen ze door de nachtvorst kapot gaan. Net als mensen hebben ook sommige planten bescherming nodig tegen de vorst. Daarom is het belangrijk om met name tropische planten die niet tegen de kou kunnen, te beschermen. Dit zijn onder andere de olijfboom, Camelia, Trachycarpus, vijgenboom, Agapanthus en Oleander. Heb je binnen geen plek of zitten ze niet in een pot? Dan is het verstandig om ze in te pakken met een beschermhoes. Het is beter als zo’n hoes van jute is gemaakt, want een plastic verpakking is lastiger ademen voor planten.

Laat bladeren liggen

Veel mensen hebben hun potplanten alweer buiten gezet door het zachte weer dat we tot nu gehad hebben. Het is beter om deze weer naar binnen te verhuizen. De garage is hiervoor een goede plek. Als je ze straks weer terugzet, moeten ze niet meteen in het volle zonlicht staan. Ten tijde van nachtvorst is het helpend voor de natuur om bladeren te laten liggen. Deze kunnen bescherming geven aan planten en egels in de tuin. Bladeren zijn als een natuurlijke deken waar dieren zich onder kunnen verstoppen. Daarnaast dienen ze als mulchlaag voor de tuin, waar planten hun voedingsstoffen uithalen.

Kunstgras of graszoden leggen

Gras is gevoelig voor vorst, vooral in de late winter als de eerste groeifase is begonnen. Loop dus niet op je gazon bij vorst. Een enkele stap kan al grote gevolgen hebben voor het plantenweefsel. Daarbij heeft gras een langer herstel in de winter. Kunstgras leggen is een ideale manier om snel een prachtig gazon te krijgen, en het kan ook nog prima tegen nachtvorst. Door de speciale samenstelling van graszoden heb je een sterk gazon met een bijzonder hoge sierwaarde. Graszoden leggen is uitermate geschikt voor spelende kinderen en huisdieren, ook in de winter.

Wacht nog even met snoeien

Dit is niet het moment om bomen en planten te snoeien. Doe je dit wel als het buiten vriest, bestaat er een kans dat een plant invriest. Sommige planten herstellen hiervan, maar de meesten kunnen daar niet tegen. Als het vriest, vergeet dan niet om de buitenkraan af te sluiten. Een kraan die buiten uit de muur komt, heeft een grote kans op bevriezing. Als water bevriest, zet het uit, waardoor zowel de kraan als de leidingen kunnen barsten. Dit kan weer voor een lekkage zorgen en daar zit uiteraard niemand op te wachten.

Vergeet ten slotte de viooltjes niet. Ook zij kunnen niet goed tegen de vorst. Zet deze op een vorstvrije plek. En heb je een regenton? Leg hier dan een plastic voetbal in. Dit houdt de druk van uitzettend ijs tegen.