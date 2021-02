Zestien verdachten aangehouden voor rellen Museumplein

De politie heeft na de rellen op het Museumplein in Amsterdam op 17 en 24 januari in totaal zestien mannen aangehouden op basis van beeldmateriaal. Sommige verdachten werden herkend nadat de politie foto’s van hen online zette, over anderen kwam informatie binnen nadat er beelden van hen werden getoond in programma’s als Opsporing Verzocht en Crime Desk.

De verdachten van de demonstraties komen uit verschillende plaatsen in Nederland en variƫren in leeftijd tussen de 16 en 71 jaar oud. De mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging. De politie heeft nog verschillende andere verdachten op het oog en verwacht op korte termijn meer aanhoudingen te verrichten.

Ook heeft de politie twee verdachten aangehouden voor (online) bedreiging en opruiing rond de rellen na invoering van de avondklok. Het gaat om twee jongens van 17 en 19 jaar uit Amsterdam.

De afgelopen weken zijn al verschillende verdachten voor de snelrechter verschenen voor hun aandeel in de rellen op het Museumplein. De ongeregeldheden volgden op demonstraties tegen de coronamaatregelen van het kabinet.