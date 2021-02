Belgische politie klaar voor koppige voorjaarsvakantieganger

De Belgische politie maakt zich op om mensen te onderscheppen die in de voorjaarsvakantie het verbod op onnodige reizen trotseren. Nederlanders die zich toch de grens over wagen of Belgen die in omgekeerde richting gaan, kunnen op fuiken en patrouilles stuiten. Vrijdag ontstond daardoor aan de Limburgse grens al een flinke file.

Nu in BelgiĆ« en het zuiden van Nederland de voorjaarsvakantie is begonnen, vreest de politie voor meer overtreders van het Belgische reisverbod. Afgelopen week waarschuwde zij al streng op te treden. Shoppers, dagjesmensen of andere plezierreizigers kunnen een boete verwachten en worden teruggestuurd. Zo’n boete bedraagt al gauw 250 euro.

De federale politie zal “vanaf dit weekend elke dag en aan elke grens” extra mankracht inzetten om ervoor te zorgen dat mensen in eigen land vakantie vieren, onderstreepte zij vrijdag nog eens. Op de snelweg van het Belgische Maasmechelen naar Geleen vroeg de politie vrijdag al enige tijd iedereen die de grens wilde oversteken om te bewijzen dat dat echt nodig was.