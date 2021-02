Eindelijk een volle zaal: honderden bezoekers naar proefevenement

Een evenement met honderden bezoekers, in de huidige coronalockdown is het haast ondenkbaar. Toch komen zo’n vijfhonderd mensen maandag samen in het Beatrix Theater in Utrecht. Het is het eerste proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid, waar wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd.

Maandag staat er een zakelijk congres gepland, dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) zal openen. Daar zijn mensen uit de evenementensector voor uitgenodigd om te praten over de toekomst van hun sector. Volgende week zaterdag volgt een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, ook in het Beatrix Theater. Verder staan twee voetbalwedstrijden met 1500 supporters op de rol, twee evenementen in de Ziggo Dome in Amsterdam en twee buitenfestivals in Biddinghuizen.

Deelnemers moeten maximaal 48 uur voor het evenement een coronatest ondergaan. Ook tijdens het evenement gelden maatregelen. Zo worden bij binnenkomst vragen gesteld over eventuele klachten, wordt de temperatuur gemeten en ondergaan enkelen een sneltest. Achteraf doet iedereen opnieuw een test, vijf dagen na het evenement.

Tijdens het evenement dragen de bezoekers een bewegingssensor, zodat achteraf precies duidelijk is hoeveel contact ze onderling hebben gehad en waar ze hebben gelopen. In het theater zijn ‘bubbels’ gecreĆ«erd van groepen mensen. Daarbij heeft elke groep bijvoorbeeld een eigen ingang en toiletruimte. Ook gelden voor bepaalde groepen andere regels. Sommigen moeten een mondkapje dragen, anderen zitten achter een spatscherm.

In november kreeg de organisatie al toestemming voor de proefevenementen, die in januari zouden plaatsvinden. Deze werden tijdelijk uitgesteld vanwege de opkomst van de Britse coronavariant en de daarvoor strengere maatregelen.

De evenementen gaan nu toch door, omdat het nodig is voor de branche om vooraf te testen hoe grote evenementen veilig georganiseerd kunnen worden. Een winkel zou bijvoorbeeld na de lockdown zonder al te veel voorbereiding open kunnen, maar een evenement wordt maanden voorbereid, legt de woordvoerder van Fieldlab Evenementen uit.

Er is gekozen voor verschillende types evenementen, binnen en buiten, zodat alle soorten grote bijeenkomsten onderzocht kunnen worden. Bij het onderzoek zijn verschillende universiteiten en onderzoekers betrokken. De hoofdonderzoeker is Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie bij Radboudumc en lid van het Outbreak Management Team (OMT).