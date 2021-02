Mensen al vroeg op de schaats

Mensen zijn zaterdagochtend al vroeg op pad gegaan om te gaan schaatsen. Op beelden van de webcam bij de Loosdrechtse Plassen zijn al diverse mensen op het ijs te zien. Ook op het Veluweweer zijn schaatsliefhebbers al aan het schaatsen.

Er wordt dit weekend op diverse plekken een te grote toeloop van schaatsers verwacht op meren, vijvers en grachten. Ook kabinet, veiligheidsregio’s en ijsverenigingen roepen iedereen op reisbewegingen te beperken en zo min mogelijk mensen te ontmoeten. Ook al ligt er nog zo’n mooie ijsvloer, het is niet de bedoeling dat iedereen daar gaat schaatsen, zeggen ze, doelend op de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Vrijdag dreigde burgemeester Ap Reinders van Stichtse Vecht (provincie Utrecht) om vanwege de enorme toeloop een noodverordening in te stellen in en rond De Molenpolder. Tot en met zondag worden in het schaatsgebied al geen auto’s toegelaten. Ook de Maarsseveense Plassen en de Loosdrechtse Plassen zijn daardoor niet bereikbaar voor schaatsers die met de auto komen.

Minister Grapperhaus opperde eerder deze week al dat mensen het beste vroeg het ijs op konden gaan om drukte te vermijden.