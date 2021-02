Vliegtuigje neergestort in Groningse Kornhorn

In een weiland in het Groningse Kornhorn is zaterdagmiddag rond 15.00 uur een vliegtuigje gecrasht in een weiland. De politie in Groningen heeft nog geen nadere bijzonderheden over slachtoffers. Een traumaheli is ter plaatse. Het vliegtuigje is neergestort in een weiland bij een boerderij aan de Noordwijkerweg in Kornhorn (gemeente Westerkwartier).

Op beelden via Twitter is te zien dat brokstukken verspreid over het weiland liggen en dat de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. De politie Groningen meldt dat er een onderzoek is begonnen en dat een politiehelikopter boven de plaats van de crash vliegt.

De Leeuwarder Courant meldt dat het verongelukte sportvliegtuigje eerder op zaterdagmiddag zou zijn opgestegen van vliegveld Drachten.