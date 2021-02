Zuiden viert carnaval noodgedwongen thuis

Corona maakt het vieren van carnaval op straat en in de kroeg dit jaar onmogelijk. Noodgedwongen blijven carnavalsvierders thuis, waar ze hooguit één gast per dag mogen binnenlaten. Buiten op straat heerst immers een samenscholingsverbod. Dit jaar geen polonaise in de Brabantse straten of kroegen, en in Limburg geen Zaate Hermeniekes op straat of sjoenkele (samen meedeinen met de muziek) in de caféekes.

Verenigingen en regionale of lokale omroepen hebben als schrale troost een keur aan digitaal amusement in de aanbieding waarmee mensen vanuit de huiskamer toch een beetje de carnavalssfeer kunnen proeven. Er zijn wel carnavalsoptochten, maar uitsluitend op Facebook of YouTube, waarbij de praalwagens van Lego en papier-maché zijn gemaakt.

Het wachten is op carnaval 2022. Met een dit jaar uitgespaard budget kan dat dubbel gevierd worden, liet voorzitter Jos Hessels van de Bond van Carnavalsverenigingen Limburg weten. En hij waarschuwt: ga niet de straat op, want er wordt streng gehandhaafd op het samenscholingsverbod.