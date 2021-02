Demonstrant Danijel (25): “De mainstream media zet demonstranten neer als hooligans”

Hij wil liever niet met zijn achternaam in het interview, want dan is de kans groot dat de politie of gemeente binnen de kortste keren voor zijn deur staan. “Dan word ik neergezet als kritisch persoon die het niet eens is met het beleid en kun je zomaar worden opgepakt en vervolgd voor “opruiing”. Tegenwoordig krijg je hiervoor misschien zelfs een strafblad.” Danijel was aanwezig bij de zogenaamde rellen in het rustige Stein in Limburg en heeft gedemonstreerd in Amsterdam en Eindhoven. Wat is zijn kant van het verhaal? In de rubriek Een ander geluid: ondernemer en demonstrant Danijel.

Hij verdiept zich, samen met zijn vriendengroep uit Limburg, al langer in bepaalde zaken die met de overheid te maken hebben. Toen de coronacrisis uitbrak, was dit een trigger om zich nog verder te verdiepen in wat er gaande is. “In het begin was iedereen best wel bang voor het virus. Ik zelf ook, ik ging niet meer de deur uit. Ik zag beelden op televisie en het internet van mensen die dood neervielen. Maar op een gegeven moment ben ik onderzoek gaan doen en podcasts gaan luisteren, ook van professoren en artsen, en toen kwam ik er al snel achter dat het niet zo erg is als het ons verteld wordt. Ik kreeg het gevoel dat we gewoon een beetje voor de gek worden gehouden met z’n allen. Nederland is momenteel verdeeld in mensen die de overheid geloven en mensen die dit niet doen. Mensen die de overheid niet geloven, hebben vaak iets rebels. Het zijn mensen die niet alles klakkeloos aannemen.”

“We wilden niet gewelddadig overkomen”

Stein was niet zo lang geleden volop in het nieuws, waarbij ons verteld is dat er rellen en plunderingen waren. Klopt dat? “Dat was onzin. Er is niks kapot gemaakt en er is niks geplunderd. Toen de avondklok kwam, hebben wij met een aantal vrienden afgesproken om te gaan protesteren, gewoon vredig. We hadden om 21:00 uur afgesproken op het grasveld, gewoon om buiten te zijn. We waren bereid om een boete te betalen. We stonden daar opeens met 250 mensen. Het nieuws was heel snel rondgegaan, gewoon mond-op-mond reclame. De bedoeling was om te voetballen, lekker sporten, iedereen een hesje aan, maar daar is uiteindelijk niets van gekomen.”

Hij geeft aan dat er ook jongens waren die vuurwerk afstaken, maar dat hij zich daar snel van heeft gedistantieerd. “Dat was niet onze bedoeling. We wilden niet gewelddadig overkomen, of als reljongeren. Wij wilden een statement maken, aangeven dat de avondklok maatregel te ver gaat. We wilden laten zien dat we het er niet mee eens zijn. Er stonden vijftien politieauto’s tegenover ons en geen een van die agenten vraagt: wat doen jullie hier, ga naar huis of probeert een gesprek met ons aan te gaan. Ze gingen weg en een uur later komen er dertig ME busjes en hangt er een helikopter boven ons hoofd. We werden met geweld verjaagd. Onze intentie was een vredige demonstratie. Er liepen zelfs kinderen mee en mensen gooiden eten en drinken uit het raam van hun huis. Het was niet gewelddadig en daar waren we ook niet op uit. De ME heeft ons met grof geweld uit elkaar gehaald.”

De media laat ons een ander beeld zien. “Klopt, maar ik was er zelf bij. Er is niks gebeurd. Voor mij is dit een bewijs dat de media de boel tegen elkaar opzet. Je las overal: er waren rellen. Maar er waren geen rellen. Ja, de politie en de demonstranten stonden tegenover elkaar en een aantal mensen zijn aangehouden, voornamelijk omdat ze geen identiteitsbewijs op zak hadden.”

Alleen maar wappies en rare mensen

Drie keer is hij in Amsterdam geweest om te demonstreren, één keer in Eindhoven. “Drie weken geleden was ik in Amsterdam, de bekendste keer dat er gedemonstreerd werd zeg maar. Ik weet precies hoe dat is gegaan. Ik liep met wat vrienden het plein op, er stonden al mensen. Als je de media moet geloven, staan daar alleen maar wappies en rare mensen, maar ik zag echt super normale mensen, gezinnen, opa’s en oma’s. De mainstream media zet demonstranten neer als hooligans en mensen die roepen dat corona fake is. Ze worden weggezet als mensen die niet in deze samenleving horen. Maar er staan fatsoenlijke mensen die opkomen voor hun rechten. Ik ben alleen maar dankbaar dat er überhaupt mensen zijn die opstaan in Nederland.”

De demonstratie was van twee tot vier en Danijel kwam om half 2 aan. Toen was het al vol en was de politie al bezig met het Museumplein te omsingelen. “Er was ME met paarden, er waren drones en agenten huren appartementen die uitkijken op het plein, zodat ze met camera’s kunnen filmen. Rond drie uur begonnen de Romeo’s, undercoveragenten. Dus ik sta daar, met mijn vrienden en dan komt er iemand met een mondkapje en een petje op naar je toe. Ze zien eruit als relschoppers en proberen je aan te zetten tot geweld. Ik wist dat het Romeo’s waren, dus ik reageerde niet. Andere jongeren trappen er wel in en gaan vervolgens samen met de Romeo’s stenen gooien. En dan ontstaat er chaos en vervolgens rellen. Het zijn de Romeo’s die hiermee beginnen, ze dagen uit. Als zij niets doen, gebeurt er niks. Ik heb ook een vriend die soms zin heeft om te rellen. Nee vriend, zeg ik dan, we komen vredig protesteren. Als er chaos ontstaat, gaan dit soort mensen daar makkelijk in mee.”

“Ik keur geweld en plunderingen niet goed”

In Eindhoven ging het er heftig aan toe. De politie was daar met veel mankracht aldus Danijel, en paarden en waterkanonnen, maar ze grepen pas in toen het uit de hand liep. “Ik wist toen meteen: kijk, nu zijn de politie en de ME er, mensen gaan plunderen en morgen wordt iedereen in de media als relschopper weggezet. De woede van het volk wel zeer voelbaar. De sfeer werd ook grimmig, het leek op een gegeven moment wel een begin van een soort van revolutie. Ik keur geweld en plunderingen niet goed, maar ik denk dat een opstand van het volk misschien wel de enige oplossing is”.

Waarom gaan jongeren de straat op? “Ik denk dat jongeren tussen de 15 en 20 op zoek zijn naar iets om te doen. Het gedrag van relschoppers is honderd procent fout, maar wat doen we momenteel voor de jeugd? Alles wordt ze afgepakt. Ze hebben geen werk, geen stage, geen school, ze moeten om negen uur binnen zijn. Tot de avondklok waren er geen rellen. Heeft u ze gezien? Ik niet. De avondklok heeft ervoor gezorgd dat het laatste wat we nog mochten, in de avond naar buiten gaan, is afgepakt. Sommige zitten zo vol met woede, waardoor ze een diepe haat krijgen naar de overheid. Als één iemand ervoor kiest om te gaan plunderen, dan zullen vrienden snel volgen.”

Mentaal vindt Danijel deze tijd ook lastig, hij mist het contact. “Ik zie veel mensen kapotgaan, ook bekenden van mij. Het land gaat kapot door de maatregelen en we kijken toe. We zijn allemaal medeplichtig voor wat er momenteel gebeurt. Het lijkt wel alsof het veel mensen niets boeit. Er staan meestal zo’n vijfduizend demonstranten tijdens een demonstratie, dat zouden er vijftigduizend moeten zijn. Het is belangrijk om je stem te laten horen, maar dat wordt ons ook onmogelijk gemaakt. De laatste keer kon ik met drie vrienden niet eens het Museumplein opkomen. We werden meteen aangehouden door de politie. Wat kom je doen? Jullie komen uit Limburg, jullie hebben hier niets te zoeken. We werden bedreigd dat we een volgende keer zouden worden opgepakt.”

“Mensen zijn zo bang gemaakt”

Zowel op de dag van de demonstratie in Stein als de dag erna stond de politie bij Danijel op de stoep. Of hij ervan af wist en of hij informatie wilde delen. “Nee, zei ik, dat wil ik niet. Jullie staan niet aan onze kant. Ik heb aangegeven dat ik niet meer wil dat ze langskomen en dat mensen mogen opstaan voor hun rechten.” Wat is zijn reden om te gaan demonstreren? “Als ik daar ben, voelt het weer alsof we normaal leven. Ik voel me thuis tussen die mensen. Als je tegen het beleid bent, word je weggezet als buitenaards wezen. Mensen zijn zo bang gemaakt. Ik ga niet meer demonstreren, want je wordt meteen aangehouden en weggestuurd. Demonstraties zijn niet meer wat ze waren. Het is gewoon verpest. De media speelt hierin een hele vieze rol. In plaats van dat de media het volk stimuleert om het vol te houden en aan te geven dat het goed komt, maken ze mensen bang en pompen ze nog meer angst erin. De media is grotendeels verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt. Mensen gebruiken het nieuws als een betrouwbare bron, maar dat is het niet. Waarom nodigen ze geen mensen uit die een ander geluid geven? Die worden meteen de mond gesnoerd.”

Hij vindt het allemaal onlogisch en vraagt zich af of we hier nog uit gaan komen. “Het wordt nooit meer zoals het was. Maar ja, voor corona zag ik al hoe de vork in de steel zat, alle machtspelletjes die er worden gespeeld. Ik geloof niet in de politiek en dat één partij het leven van zoveel mensen kan veranderen. Hier zit iets groters achter, een grotere agenda die wordt gevolgd.”