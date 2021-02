Dode en gewonde bij schietpartij in Amsterdam

In Amsterdam is zondag een 29-jarige man omgekomen bij een schietpartij, meldt de politie. Een andere man van 35 jaar is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar.

De schutter is op de vlucht geslagen. De politie is op zoek naar hem. De schietpartij vond plaats op de hoek van het Van Limburg Stirumplein en de Van der Hoopstraat in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam-West.

De politie heeft het vermoeden dat de schoten zijn afgevuurd nadat er een ruzie was geweest. Een man die ook betrokken is geweest bij het incident is aangehouden door de politie. Zijn rol wordt onderzocht. De man die met een schotwond naar het ziekenhuis moest, is ook aangehouden. Hij zal worden verhoord.

De schietpartij was rond 20.00 uur. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de 29-jarige man te reanimeren, maar hij overleed ter plekke.