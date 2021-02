KNMI geeft weeralarm om ijzel, code rood vanaf 03.00 uur

Het KNMI heeft een weeralarm uitgedaan omdat het naar verwachting heel glad wordt door ijzel. Vanaf 03.00 uur geldt code rood in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland.

Vanaf 05.00 uur geldt code rood voor de Waddeneilanden, Friesland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Vanaf 07.00 uur voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg.

“Maandag is er in de loop van de nacht en in de ochtend kans op verraderlijke gladheid op uitgebreide schaal als gevolg van ijzel. Hiervoor wordt een weeralarm uitgegeven”, stelt het KNMI in een toelichting.

Volgens het weerinstituut is de kans op gladheid vooral aanwezig op lokale wegen. Dit komt door sneeuwresten.

De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend van het zuidwesten naar het noordoosten.