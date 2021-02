Limburgse carnavalsvierders her en der spontaan op straat

Op enkele plaatsen in Limburg hebben zondagmiddag groepjes feestgangers de carnaval spontaan geopend. Zo verzamelden zich zondagmiddag volgens de politie zo’n 250 mensen op het Vrijthof in Maastricht. In Heerlen kwamen enkele tientallen mensen bijeen op het Pancratiusplein om de eerste carnavalsdag te vieren. De sfeer was gezellig, en er werd onder meer het Limburgs Volkslied onder een stralende middagzon gezongen. Ook in Sittard en Roermond was er wat toeloop van deels verklede en geschminkte mensen. De sfeer was overal gemoedelijk en ontspannen.

Op het Vrijthof vroeg de politie mensen meermaals om het plein te verlaten. Rond 16.30 uur waren er volgens een woordvoerster van de politie nog zo’n honderd mensen op het Vrijthof, de anderen waren vertrokken. De politie liep het plein op om er bij de achterblijvers op aan te dringen weg te gaan. De woordvoerster kon nog niet zeggen of er boetes zijn uitgeschreven.

De politie roept mensen op zich ook met carnaval aan de coronamaatregelen te houden. “Het is prachtig carnavalsweer en we begrijpen alle ‘vastelaoveskriebels’. Echter moeten de coronamaatregelen wel altijd in acht genomen worden”, laat de Limburgse politie zondagmiddag op twitter weten.