Museumplein en omgeving weer veiligheidsrisicogebied

Het Museumplein en directe omgeving in Amsterdam zijn opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat besluit heeft burgemeester Femke Halsema in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie genomen. De maatregel is om 11.00 uur ingegaan. Ook voorgaande zondagen wees Halsema het plein en de nabije omgeving aan als veiligheidsrisicogebied. De politie kan mensen in zo’n gebied preventief fouilleren.

De afgelopen weken waren er gewelddadigheden op en rond het plein rondom demonstraties die er werden gehouden. Er zijn toen mensen aangehouden die wapens bij zich hadden. Vanwege die rellen en wegens de “reële mogelijkheid” dat er zondag weer mensen met wapens naar het plein komen, is het besluit genomen, aldus de gemeente.

Zondag 17 januari ontstonden er rellen nadat de Amsterdamse driehoek (burgemeester, OM en politie) besloot een demonstratie, vooral gericht tegen de coronaregels, van zo’n tweeduizend mensen te ontbinden. Daarna kwamen er op zondag telkens weer groepen mensen naar het plein die wisten dat ze daar niet mochten demonstreren, aldus de gemeente.

Tot nu toe moest de politie elke keer optreden en de eerste twee zondagen werden agenten hierbij geconfronteerd met “gewelddadige en gewapende personen”. Overigens kwam er vorige week zondag, toen voor het hele land ook code rood gold vanwege het winterweer, slechts een handvol demonstranten naar het toen snijdend koude en winderige plein. Ook het weekend ervoor verliep het al iets rustiger. De politie verrichtte de afgelopen weken honderden aanhoudingen op en rond het Museumplein.

Grote groepen vormen een risico voor de verspreiding van het coronavirus, zeker als ze geen 1,5 meter afstand houden, geeft de gemeente aan. “Hiermee vormen ze een gevaar voor de nationale volksgezondheid, zeker met de nieuwere besmettelijkere varianten.”