Ploumen en Baudet niet bij lijsttrekkersdebat RTL Nieuws

PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen ontbreekt bij het lijsttrekkersdebat van RTL Nieuws op zondag 28 februari. Ook partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie, twee jaar geleden nog de grootste partij bij de provinciale verkiezingen, krijgt geen uitnodiging.

Om alle lijsttrekkers voldoende aan bod te laten komen is gekozen is voor een opzet met zes deelnemers. Die zijn geselecteerd op basis van het huidige aantal Kamerzetels en het aantal zetels waarop de partijen nu in de peilingen staan.

Op grond daarvan gaan Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks) over twee weken de strijd met elkaar aan over thema’s als klimaat, diversiteit, economie en corona. Het debat wordt geleid door Frits Wester.

“Dat er partijen afvallen is altijd vervelend, maar het is niet anders”, zegt hoofdredacteur Harm Taselaar van RTL Nieuws. “In het verleden viel het CDA een keer buiten de boot, nu de PvdA.” De selectiecriteria staan volgens hem al geruime tijd vast.