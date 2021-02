Ploumen: Nederland moet vereniging zijn, geen multinational

PvdA-leider Lilianne Ploumen ziet een Nederland voor zich dat functioneert als een vereniging, in plaats van de multinational die premier Mark Rutte volgens haar voor ogen heeft. Dat zegt zij in een toespraak ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de sociaaldemocratische partij.

“Een vereniging waarin we saamhorigheid koesteren, waarin we het beste uit onszelf en de ander halen”, zegt Ploumen. “Waar je meedoet. Of je nu de barman bent, het ledenblad maakt of als penningmeester op de centen let. We winnen samen en bij verlies zijn we allemaal even verdrietig.”

Het land is volgens Ploumen onder leiding van VVD-leider Rutte en CDA-minister van FinanciĆ«n Wopke Hoekstra te veel bedrijfsmatig geleid. “Zij zien Nederland als een multinational met een winst- en verliesrekening. Dat leidt tot verdeeldheid, terwijl we juist behoefte hebben aan saamhorigheid.”

De PvdA pleit onder meer voor hogere belastingen voor miljonairs en grote bedrijven. En de partij wil een “digitaks” voor grote technologiebedrijven als Apple, Google en Facebook. “Zo herverdelen we onze welvaart”, zegt Ploumen. “En kunnen we investeren in het Nederland na corona.”

De crisis heeft volgens Ploumen tot nog grotere tegenstellingen geleid. Waar sommige ondernemers op omvallen staan, profiteren anderen er juist van. Ook in het onderwijs groeit de ongelijkheid. “Tussen leerlingen die thuis geholpen worden met huiswerk en de kinderen die uit het zicht verdwenen toen de scholen sloten.”