Drie militairen vrijgesproken van ontucht met collega-cadet

Drie militairen zijn maandag vrijgesproken van een zedendelict met een collega-cadet. Tegen de nu 23-jarige en twee 24-jarige militairen was een voorwaardelijke celstraf van zes weken geëist voor ontucht die plaatsvond op de Koninklijke Militaire Academie in Breda in 2016. Daar waren zij destijds in opleiding. Volgens de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem is er onvoldoende bewijs.

Uit verklaringen van betrokkenen bleek dat het slachtoffer na een avond stappen in 2016 op een bank lag te slapen. Volgens de aanklacht zouden de verdachten een borstel in of tegen de anus van de cadet hebben geduwd. Ook zouden zij de broek van hun collega naar beneden hebben getrokken en met diens arm aftrekkende bewegingen hebben gemaakt. Van de gebeurtenis verspreidden zij foto’s en een filmpje.

De rechter zegt dat er zoveel onduidelijkheid is over wat er op dat filmpje te zien zou zijn geweest, dat de handelingen met de borstel en het maken van aftrekbewegingen niet kunnen worden bewezen. In het oordeel is bovendien meegenomen dat het incident lang geleden heeft plaatsgevonden. De hoofdverdachte, een 23-jarige man uit Schagen, bekende wel de broek en onderbroek van de cadet naar beneden te hebben getrokken. Volgens de militaire kamer moet dit niet als een ontuchtige handeling worden beschouwd.

Het slachtoffer heeft van het incident niets meegekregen, hij verkeerde al die tijd in bewusteloze toestand. “Het slachtoffer bevond zich in een kwetsbare, zwakke positie”, zei de officier van justitie begin februari. “Aanranding is een strafbaar feit en is niet goed te praten, ook niet als het grappig is bedoeld.”

Omdat de verdachten zijn vrijgesproken, krijgt het slachtoffer geen schadevergoeding.