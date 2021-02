Eerste proefevenement in Utrecht: het voelt als een feestje

“Het voelt als feestje vandaag, maar het is bloedserieus”, zei staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) tijdens de opening van het eerste proefevenement in het Beatrix Theater in Utrecht. Daar wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. “Heel belangrijk”, noemde Keijzer het evenement tegenover de vijfhonderd aanwezige gasten.

Het is het eerste proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieks-evenementensector en de overheid. Er volgen nog zeven evenementen met 500 tot 1500 man publiek, waaronder een voetbalwedstrijd en een buitenfestival. “Door deze testen door te laten gaan, laten we als kabinet zien dat we willen nadenken over de toekomst”, aldus Keijzer. Volgens haar is Nederland het eerste land in West-Europa dat dit soort grootschalig onderzoek doet.

De eerste vijfhonderd deelnemers aan de experimentenreeks verzamelden zich maandagmiddag in het theater tijdens een zakelijk evenement voor de evenementenbranche. Het is een kwart van wat er normaal in het theater past. Toch klinkt luid geroezemoes als vanouds. Maar het ziet er heel anders uit dan een ‘normaal evenement’. Het is namelijk even zoeken naar de juist ingang, want niet iedereen mag door dezelfde deur naar binnen. Bij binnenkomst laten gasten niet alleen hun ticket zien, maar ook hun negatieve coronatest die zij maximaal 48 uur van tevoren hebben gedaan.

Na het ontsmetten van de handen en een temperatuurmeting, krijgt iedereen een bewegingssensor om als onderdeel van de test. Ook dragen de meeste aanwezigen een mondkapje en in de zaal zitten de gasten uit elkaar. In het theater zijn voor het onderzoek ‘bubbels’ gecreĆ«erd van groepen mensen. Daarbij heeft elke groep bijvoorbeeld een eigen ingang en toiletruimte. Ook gelden voor bepaalde groepen andere regels. Sommigen moeten een mondkapje dragen, anderen zitten achter een spatscherm. Vijf dagen na het evenement doet iedereen opnieuw een coronatest.