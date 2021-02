Eerste proefevenement met 500 bezoekers in Utrecht

Op maandag komen in het Beatrixtheater in Utrecht vijfhonderd mensen bijeen tijdens het eerste proefevenement van Fieldlab. Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als publieksevenementensector en de overheid, houdt een reeks van dit soort proeven met honderden bezoekers. Daar wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd.

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, opent het zakelijke congres. Voor het congres zijn mensen uit de evenementensector uitgenodigd om te praten over de toekomst van hun branche.

Verder is onderzoekersleider Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan het Radboudumc en lid van het Outbreak Management Team (OMT), aanwezig. Daarnaast treden cabaretier Dolf Jansen en het Metropole Orkest op.

Er gelden wel wat regels. Bezoekers hebben maximaal 48 uur van te voren een coronatest ondergaan en moeten bij binnenkomst hun temperatuur laten opmeten. Binnen worden de bezoekers gevolgd door een bewegingssensor, om achteraf te meten hoeveel contact ze met anderen hebben gehad. Ook vijf dagen na afloop doen alle bezoekers een coronatest.

Na dit evenement volgen nog een paar proefevenementen. Zo speelt Guido Weijers op 20 februari in hetzelfde theater een voorstelling voor vijfhonderd gasten. Op 21 en 28 februari wordt onderzoek gedaan tijdens voetbalwedstrijden met 1500 aanwezige supporters. Fieldlab Evenementen zal ook nog twee evenementen in de Ziggo Dome en twee buitenfestivals organiseren.