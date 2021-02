Gladheid speelt verkeer en voetgangers overal parten

Ook al geldt in Zuid-Holland en Zeeland geen code rood meer voor gevaarlijk weer door ijzel en sneeuwresten, het is er op veel plekken toch glad op wegen, stoepen en bruggen. Er hebben zich ongevallen voorgedaan waarbij het in de meeste gevallen bleef bij blikschade. In de twee provincies is de waarschuwing afgeschaald van code rood naar code geel.

Grote ongevallen op de weg zijn maandagochtend vroeg uitgebleven, meldt Rijkswaterstaat. “Het zout dat door strooiwagens over de doorgaande wegen in het land wordt verspreid doet zijn werk goed”, aldus een woordvoerster.

In de Botlektunnel (A15) richting Ridderkerk is een vrachtwagen geschaard. Onduidelijk is of gladheid de oorzaak is. De tunnel is voorlopig afgesloten en omrijden kan volgens Rijkswaterstaat via de naastgelegen Botlekbrug. Ook op de A20 richting Hoek van Holland is de weg afgesloten na een ongeval bij de Giessenbrug.

Connexxion en Qbuzz laten weten dat ze rond 07.30 uur de dienstregeling weer hebben opgepakt. De openbaarvervoerbedrijven hielden de bussen in de vroege ochtend voor de zekerheid binnen. De net opgestarte dienstregeling in Friesland werd juist weer gestaakt vanwege ijzel. Het is volgens vervoerder Arriva niet verantwoord te rijden.

Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen weggebruikers maandagochtend niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Met uitzondering van het zuidwesten van het land blijft code rood in principe tot 12.00 uur van kracht.

Op veel plaatsen in Nederland blijven basisscholen en de kinderopvang maandag dicht vanwege de voorspelde gladheid op de weg. De meeste locaties waar wordt gevaccineerd tegen corona zijn maandag tot 12.00 uur gesloten.