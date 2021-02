Kamer eist opheldering over Erdogan-analyse NCTV

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen meer duidelijkheid over een uitgelekte analyse waarin antiterrorismecoördinator NCTV zorgen uit over de islamistische koers van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Vooral de effecten hiervan op Turkse Nederlanders maken dat partijen opheldering willen van het kabinet. Oppositieleider Geert Wilders wil dat de nota naar de Kamer wordt gestuurd.

Samen met de eenpersoonsfractie van Femke Merel van Kooten-Arissen vraagt hij om de nota en roept hij andere partijen op zijn verzoek om een debat over de analyse te steunen. De VVD stelt Kamervragen en wil weten wanneer het document naar de Kamer gaat. “Als deze analyse klopt is hij zorgelijk, maar de elementen zijn helaas niet nieuw”, twittert VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz.

In de analyse, in handen van tijdschrift HP/De Tijd, beschrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat Erdogan vrij baan geeft aan salafistische groepen (ultraconservatieve islamitische groepen die de islamitische wet sharia voorstaan). De “antiwesterse religieuze boodschappen en activiteiten, die president Erdogan regelmatig ventileert”, kunnen volgens de NCTV “haat zaaien onder bepaalde groepen Turkse Nederlanders” en “ervoor zorgen dat zij zich van de Nederlandse maatschappij en het democratische systeem afkeren”. Als die groep blijft groeien, en de loyaliteit aan Erdogan van bepalende invloed blijft op deze Turkse Nederlanders, dan “bestaat de kans dat hun handelen niet langer past binnen de normen en waarden van de democratische rechtsorde”, waarschuwt de NCTV.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de NCTV onder valt, kan nog niet reageren op de nota, die “onvoldragen” is, Verschillende ministeries en de veiligheidsdiensten moeten er nog hun zegje over doen.

Toch laat de nota volgens bijvoorbeeld de SGP zien hoe belangrijk de aanpak van buitenlandse beïnvloeding van Nederlandse organisaties is. “Er zou een verbod moeten komen op financiering van moskeeën uit onvrije islamitische landen”, schrijft Kamerlid Chris Stoffer. GroenLinks wil ook dat de notitie naar de Kamer gaat. “Zeer schokkend hoe Erdogan keer op keer anti-westerse sentimenten en extremisme in Europa probeert aan te jagen”, schrijft Kamerlid Niels van den Berge. De partij vraagt om “concrete maatregelen om islamistisch extremisme en anti-westerse beïnvloeding door Erdogan tegen te gaan”.