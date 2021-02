Meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Na zes achtereenvolgende dagen van dalingen nam het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal weer toe. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1922 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 63 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten liggen er 536 op de intensive care, een toename van zes patiënten vergeleken met de dag ervoor. Op verpleegafdelingen liggen nu 1386 coronapatiënten, 57 meer dan zondag.

In de afgelopen zes dagen was er telkens sprake van een daling, waarbij het aantal opgenomen patiënten met 175 afnam. Het LCPS wijst er de laatste weken op dat de trend dalende is, maar waarschuwt ook voor de oprukkende Britse variant van het virus.

Het coördinatiecentrum heeft afgelopen etmaal elf patiënten naar een andere regio verplaatst, van wie er één op de ic ligt.

Volgens het LCPS volgt de Covid-ziekenhuisbezetting een overwegend dalende trend. “We verwachten dat dit deze week aanhoudt. We volgen de ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant op de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames”, aldus het centrum in een toelichting.