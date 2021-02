Nederlanders om in de gaten te houden: junior security specialist Ramiella Ramos (26)

Vanaf jonge leeftijd heeft Ramiella Ramos (26) op hoog niveau gehandbald. Daarnaast maakte ze haar VWO af en ging vervolgens criminologie en rechten studeren. Haar leven bestond uit topsport en studie. Ze wilde eigenlijk rechercheur worden, heeft even geroken aan advocatuur, maar vond dat te droog, en is uiteindelijk verliefd geworden op cyber security. Ze werkt als junior security specialist bij Motiv en wil graag haar steentje bijdragen aan de beveiliging van de digitale infrastructuur.

Ze had amper een sociaal leven, maar daar kies je voor, aldus Ramiella. “Ik heb in Nederland in de eredivisie gespeeld en heb een tijdlang in Jong Oranje gezeten. Ik ben veel naar het buitenland geweest om deel te nemen aan wereldkampioenschappen. Van mijn zevende tot mijn twintigste heb ik gespeeld; zes jaar geleden ben ik gestopt. Ik wilde voor mijn carrière kiezen. Als ik door had willen gaan met handbal, moest ik naar het buitenland verhuizen. Die ambitie had ik niet en daarbij zou ik heimwee krijgen.”

“Je moet altijd net iets meer weten dan de aanvaller”

Via een oom kwam ze in aanraking met cyber security en is ze op zoek gegaan wat de mogelijkheden waren. “Bij Motiv kon ik een traineeship volgen zonder technische achtergrond. Ik vind het heel interessant en merk dat het raakvlakken heeft met mijn studies. De afgelopen jaren heeft criminaliteit zich verplaatst naar de virtuele wereld. De cyber security wereld is heel dynamisch. Je moet criminelen altijd een stapje voor zijn, dus je moet zowel up-to-date als creatief zijn. Je moet altijd net iets meer weten dan de aanvaller, dat maakt het interessant.”

Ze bevindt zich in een mannenwereld, ook al is ze in een groep van tien met drie andere vrouwen gestart. “Ik hoop door het delen van mijn verhaal dat ik andere vrouwen kan inspireren om dezelfde stap te nemen. We hebben meer vrouwen nodig, omdat we tegen bepaalde dingen anders aankijken. Vrouwen zorgen voor structuur en overzicht, zijn vaak wat sterker op communicatief vlak en wij kunnen makkelijk een vertaalslag maken. Mannen en vrouwen kunnen elkaar mooi aanvullen.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Ik sta altijd op met een glimlach. Ik ben iemand die positief in het leven staat en het beste van mijn dag probeert te maken. Ik wil van het leven genieten, ben leergierig, wil de wereld verkennen. Ik houd ervan om te reizen en wil graag mijn eigen kennis vergroten, zodat ik deze kan overbrengen aan de mensen die na mij komen.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Ik ben veel aan het werk, dus cyber security houdt me bezig. Daarnaast sport ik veel, ook al zijn er momenteel niet veel mogelijkheden. Zoals iedereen houdt de pandemie me bezig. Ik zeg altijd maar: je moet zelf de slingers ophangen. Ik maak me zorgen om de mensen om mij heen, ik weet dat mensen eronder lijden. Ik heb een baan waar ik elke dag naartoe kan gaan, ook werk ik nu vanuit huis, maar niet iedereen heeft dat.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als cyber security specialist?

“Ik houd ervan om op tijd naar bed te gaan, afhankelijk van mijn dienst. Ik lig meestal tussen negen en tien in bed. Ik word weleens een oma genoemd, omdat ik graag mijn rust pak, maar dat vind ik niet erg. Ik wil graag fris opstaan. Ik blijf nu in beweging door Nintendo Switch fitness spelletjes. Verder eet ik gezond, dat heb ik meegekregen vanuit mijn topsport tijd. Ik let op wat ik naar binnen werk. Het afbouwen viel reuze mee toen ik stopte met handbal, ik ben wel minder gespierd.”

Wat deed je als kind graag?

“Ik was altijd in de weer en heb lang op muziekles gezeten. Ik speelde dwarsfluit. Verder speelde ik veel buiten. Ik was gek op voetbal en speelde met de jongens uit de buurt. Of ik speelde met mijn neefjes op de Playstation. Ik ging als kind al veel met jongens om.”

Wat doe je elke ochtend als vast ritueel?

“Als ik opsta, ga ik standaard naar de wc. Dan ga ik douchen, eet ik mijn ontbijtje, meestal Brinta of Cruesli en een kop thee. Ik drink geen koffie, ik ben een theeleut. En dan begint thuis mijn werkdag.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Door altijd positief te blijven, ongeacht de situatie, kom je een heel eind. En het is belangrijk om een back-up plan te hebben, zeker nu in deze periode waarin we zetten. Als iets wegvalt, dat je iets hebt om op terug te vallen. Ik woon zelf nog thuis, dus daar kan ik op terugvallen. Ik zie veel mensen om mij heen zonder een back-up plan die in de problemen komen. Als ik nu niet thuis woonde, had ik ook wel een probleem gehad.”

Als je één dag zou mogen invallen voor premier Rutte, wat zou je als eerste doen?

“Ik zou voor nog meer ondersteuning zorgen voor de mensen die er het meest onder lijden waaronder de horeca bijvoorbeeld. Ik weet bijvoorbeeld dat huishoudens in Italië in de beginperiode van corona een aantal maanden geen hypotheek hoefden te betalen. Het doel was om op deze manier de economische gevolgen van het virus voor de bevolking te verlichten. Dat is wel iets wat ik zou nastreven voor de mensen die er de dupe van zijn.”

Waarvoor bellen mensen jou op?

“Om hun hart te luchten; ik ben de persoon die goed kan luisteren. Als mensen in bepaalde situaties zitten en niet weten wat te doen, dan bellen ze mij. Ik denk in oplossingen en kan iemand makkelijk gerust stellen. En ik word ook gebeld als mensen juridische problemen hebben.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn positieve instelling. Mensen zien mij als een vrolijk persoon die altijd lacht, iemand die het beste maakt van het leven. Opgeven bestaat voor mij niet, dat leer je wel van topsport. Door altijd door te gaan, en in mijn geval met een team, werk je samen naar een doel toe. Je krijgt zeker met tegenslagen te maken, maar die zet je om en dan ga je weer door. En zo behaal je je einddoel. Ik pas dit toe in mijn dagelijkse leven en dat waardeer ik aan mezelf.”

Je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Michelle Obama. Ik heb een documentaire over haar gezien en zij inspireert mij enorm. Ik houd ervan als vrouwen sterk in hun schoenen staan. Zij lijkt mij een persoon die mij veel kan leren over het nastreven van je doelen, van jezelf houden en je eigen krachten onderzoeken. Zij komt op mij over als een sterke vrouw die andere vrouwen inspireert om met hun persoonlijke groei bezig te zijn.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Ik zou willen eten met mijn familie en mijn vriend. Ik heb drie zussen en een broer, ik ben de jongste. Ik wil een lekkere maaltijd van mijn moeder eten, ik denk een heerlijke pasta met spinazie en kip erbij, zo lekker, daar ben ik gek op. Ik zou het willen hebben over de leuke ervaringen die we met elkaar hebben gehad, zoals de vakanties. Ik kom uit een heel warm gezin en er zijn genoeg mooie herinneringen om over te praten.”