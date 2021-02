Oprichter Loterijverlies niet in rechtbank door code rood

De rechtszaak tegen de oprichter van stichting Loterijverlies is maandag in Zwolle aangehouden vanwege code rood. Ferdy R. wordt verdacht van het verduisteren van 2,8 miljoen euro van de stichting. De 40-jarige R. uit het Noord-Hollandse Bergen en zijn advocaat verschenen niet op de zitting in Zwolle vanwege de weersomstandigheden.

“R. komt zijn woonwijk niet uit”, zei de voorzitter. Stichting Loterijverlies voert namens duizenden deelnemers actie tegen de Staatsloterij. Ze voelen zich misleid omdat hun winstkansen kleiner zouden zijn dan voorgespiegeld. De 2,8 miljoen euro die de stichting in zijn ‘oorlogskas’ had, “werd echter door R. beschouwd als zijn eigen geld waarover hij vrijelijk kon beschikken”, zei de officier van justitie. Het geld zou zijn doorgeschoven naar Guernsey, het Kanaaleiland met een gunstig belastingklimaat.

Met het geld zou R. ook zijn huidige woning in Bergen betaald hebben. Daarnaast lichtte R. de fiscus op, zo betoogde de officier van justitie. Naast 396.000 euro aan omzetbelasting onthield R. de Belastingdienst ook nog 668.000 euro inkomstenbelasting. Een poging tot schikking tussen de stichting Loterijverlies en R. mislukte afgelopen jaar, zei de officier.

Het strafrechtelijk onderzoek, met een dossier van ruim 5000 pagina’s, is af. De advocaat van de verdachte wil nog enkele getuigen horen, maar het Openbaar Ministerie ziet daar niets in. De rechtbank besloot de verdediging toch nog een tweede kans te geven dat verzoek op een zitting toe te lichten. Na die zitting in april wordt de zaak vermoedelijk na de zomer inhoudelijk behandeld.