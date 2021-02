Petitie van adoptieouders tegen adoptiestop

Een groep adoptieouders en geadopteerden wil het stilleggen van adopties van kinderen uit het buitenland tegengaan. Ze zijn een petitie gestart om het kabinetsbesluit tot een volledige adoptiestop terug te draaien. Die is binnen een week meer dan 6300 keer ondertekend.

De initiatiefnemers hebben zelf positieve ervaringen met adoptie uit het buitenland. Ze vinden dan ook dat “aantoonbaar zorgvuldige internationale adopties” gewoon moeten kunnen doorgaan. Volgens hen zijn de aanbeveling van de commissie-Joustra “op een beperkte, slecht onderbouwde en niet-inzichtelijke wijze tot stand gekomen”.

Een van de initiatiefnemers is Karen Gregory, zelf adoptiemoeder van twee kinderen uit de Verenigde Staten. “Je kunt niet alle landen over één kam scheren, veel adopties lopen wel goed en volgens de regels”, zegt zij in Trouw. “Een kleine groep geadopteerden heeft een enorm trauma opgelopen – dat betwijfel ik niet – maar dat hoeven ze niet op alle adopties te projecteren”, aldus Gregory tegen de krant.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) kondigde vorige week maandag de adoptiestop aan. Ongeveer 450 adoptiedossiers van Nederlanders die een kind uit het buitenland wilden adopteren, worden niet meer afgerond. Ouderparen die al in beginsel toestemming hebben gekregen om een kind naar Nederland te halen, mogen “na uitvoering van een extra toets” die procedure afronden. Het besluit is gebaseerd op een rapport van de commissie-Joustra, die “structureel ernstige misstanden” in het Nederlandse adoptiesysteem beschreef.