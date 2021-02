Politie maakt einde aan illegale feesten in Schijndel en Nuenen

De politie in Noord-Brabant heeft dit weekeinde een einde gemaakt aan illegale feesten in Schijndel en Nuenen. In totaal kregen veertig mensen een boete.

In Schijndel waren twintig mensen op een illegaal feest bij Manege De Molenheide. De bezoekers kregen een boete wegens overtreding van de coronaregels. Volgens Omroep Brabant is Statenlid Joris van den Oetelaar van Forum voor Democratie (FVD) een van de eigenaren van de manege, maar de politie kon dat niet bevestigen.

Tegen Omroep Brabant zegt Van den Oetelaar dat het een verjaardagsfeest betrof van zijn jongere broer en dat hij er vooraf niets van wist. “Het feest heeft niks met mij te maken. We hebben een familiebedrijf en mijn broertje was zo stom om een feest te geven”, zegt hij tegen de omroep.

In Nuenen beƫindigde de politie een illegaal feest in een loods. Twintig mensen kregen hier een bekeuring wegens overtreding van de coronaregels.