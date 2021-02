Rechtbank heropent onderzoek naar vastgoedhandelaar Lips

De strafzaak tegen vastgoedhandelaar Roger Lips wordt heropend. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem en zijn vrouw van het achterhouden van informatie in het faillissement met een schuld van 320 miljoen euro.

Tegen de 56-jarige Lips en zijn 54-jarige vrouw Petra van S. is in januari 16 maanden cel geëist. Formeel zou de strafzaak maandag worden gesloten om in maart uitspraak te doen, maar de rechters vinden nader onderzoek noodzakelijk. Ze willen drie curatoren in het faillissement van ondernemingen van de vastgoedhandelaar horen, zo meldde de rechtbank in Zwolle maandag.

Vanaf 2013 vielen de 143 vennootschappen van vastgoedhandelaar Roger Lips om. Enkele banken hadden er in totaal 750 miljoen euro in geïnvesteerd. Volgens het Openbaar Ministerie verdwenen vlak voor de faillissementen op dubieuze wijze miljoenen euro’s uit de boedel. Lips en zijn vrouw staan terecht voor het niet voldoen aan de wettelijke informatieplicht in het faillissement. Het onderzoek naar grootschalige faillissementsfraude loopt nog, meldde het Openbaar Ministerie eerder.

De rechtbank geeft de verdediging de gelegenheid de curatoren te bevragen over de inlichtingenplicht en het zonder geldige reden niet verschijnen van de verdachten. De advocaten stellen dat het betoog van het OM vrijwel volledig leunt op hun onjuiste aangiften. Eerdere verzoeken tot het horen werden door de rechters nog afgewezen. Als het extra onderzoek is afgerond, komt de zaak opnieuw op zitting.