Schrappen onderwijsdebat om deelname PVV leidt tot woede

Verschillende partijen zijn verontwaardigd dat een onderwijsdebat van de Algemene Onderwijsbond (AOb) aanstaande dinsdag niet doorgaat omdat leden van de bond niet wilden dat de PVV meedeed. “Ondemocratisch”, vindt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. D66’er Paul van Meenen vindt het besluit “slecht”.

Het hoofdbestuur schrijft in een verklaring dat het PVV-verkiezingsprogramma “afstand neemt van alles waar de AOb in missie en visie voor staat”. De bond besloot de uitnodiging van de PVV’er Harm Beertema in te trekken en het hele debat af te gelasten, schrijft het bestuur in een persbericht.

Op Twitter reageert AOb-bestuurslid Tamar van Gelder dat er na een beslissing soms discussie op gang komt in een vereniging. “In dit geval: waarom biedt mijn vakbond een podium aan een partij die grondrechten van mij, collega’s en leerlingen wil afnemen?”

Om welke opvattingen van de PVV het precies zou gaan, schrijft het AOb-bestuur niet. In het verkiezingsprogramma schrijft de partij dat er een toename is van “linkse indoctrinatie” in het onderwijs en dat er ondanks de vrijheid van onderwijs geen plek is voor islamitische scholen.

Bruins vindt het “oneerlijk” tegenover Beertema, omdat hij volgens hem “een warm hart voor achterstandsleerlingen” heeft. Van Meenen zegt op Twitter dat hij het ook “zeer niet eens” is met grote delen van het PVV-programma. “Maar juist daarom wil ik in debat met Harm Beertema.”

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema is “hoogst verbaasd” en vindt het “heel gek” dat de bond een democratisch gekozen partij uitsluit. CDA’er René Peters vindt het “een belachelijke actie. Laten we juist het debat met elkaar aangaan en elkaar op ideeën bestrijden.” SP-Kamerlid Peter Kwint vindt het “zonde dat er nu een groot moment om het over onderwijs te hebben wegvalt”. Wel zegt hij dat iedere vereniging “gelukkig” zelf mag weten wie zij uitnodigt. “Volgens mij was de PVV al niet heel begaan met de grondrechten toen de uitnodiging eruit ging.”

Beertema zelf tweet dat de AOb alleen maar gelijkgestemden aan het woord wil laten. Ook zijn partijleider Geert Wilders is boos. “Wat een laffe antidemocraten, die lui van de AOb”, twittert hij.