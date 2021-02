Staatssecretaris Keijzer: misschien in de zomer weer evenementen

Het eerste proefevenement in Utrecht op maandag biedt perspectief voor de evenementensector, al blijft het onduidelijk wanneer grote evenementen weer kunnen doorgaan. “Misschien dat ze in de zomer in een kleinere gereguleerde setting kunnen doorgaan, maar dat is speculatie dus daarom testen we nu”, aldus staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken.

Fieldlab hield maandag een evenement voor vijfhonderd gasten in het Beatrix Theater in Utrecht. In een reeks van dit soort proeven wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke- als de publieksevenementensector en de overheid.

Het heeft even geduurd voordat de proefevenementen konden doorgaan. Eerder werden deze uitgesteld vanwege de opkomst van de Britse coronavariant. “Tegelijkertijd snapt het kabinet dat je hier niet te lang mee kan wachten, want het organiseren van een evenement heeft soms maanden nodig”, zei Keijzer daarover.

Of de evenementen direct na de reeks testen weer open kunnen, blijft de vraag. “De resultaten zullen allemaal uitgewerkt worden in gesprek met het RIVM en het OMT. Zij geven dan advies aan het kabinet.” Niet alleen de resultaten van het onderzoek spelen mee. “We zullen dan met kennis van het moment, zoals besmettingsaantallen en hoe het vaccineren gaat, een besluit nemen.”

Voor Albert Arp, directeur van de Jaarbeurs waar het Beatrix Theater onderdeel van is, is het een bijzondere dag. “Iedereen uit de industrie heeft weer een beetje hoop gekregen”, blijkt ook uit de bemoedigende berichten die hij van mensen uit de branche heeft ontvangen. Hij hoopt dat het onderzoek ertoe leidt dat bijeenkomsten versneld kunnen opstarten, “en niet pas als iedereen gevaccineerd is”.

De vijfhonderd gasten zijn maar een klein deel van wat er normaal in het theater past. “Ja het is bedrijfseconomisch onvoldoende, maar het laat wel zien dat er oplossingen komen.”

Het onderzoek is gericht op evenementen in het theater, in concertzalen en in de buitenlucht, zoals festivals en voetbalwedstrijden. Toch zijn ze volgens Keijzer ook positief voor andere sectoren zoals de bioscoopwereld. De andere proefevenementen worden later deze maand en in maart gehouden.