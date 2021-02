Verdachten aanslag Cor van Hout hullen zich in stilzwijgen

De twee mannen die justitie verdenkt van de mislukte moordaanslag op Heinekenontvoerder Cor van Hout en diens kompaan Bas Vermeulen eind 2000, hulden zich maandag tijdens de eerste dag van hun strafzaak in stilzwijgen. “Zwijgrecht”, klonk het in de rechtbank op Schiphol geregeld uit de monden van Nico V. (56) uit Zwaag en de Haagse Bosniër Maruf ‘Paja’ M. (65).

Justitie hoopt beide verdachten ruim twintig jaar na dato alsnog achter de tralies te krijgen voor de aanslag, die 20 december 2000 werd gepleegd voor de woning van Van Houts toenmalige partner Sonja Holleeder in Amstelveen. Van veraf werden de mannen kort voor middernacht onder vuur genomen met een scherpschuttersgeweer. Ze lieten zich vallen, hielden zich dood en kwamen met de schrik vrij.

Voor Van Hout was het letterlijk uitstel van executie. In januari 2003 werd hij samen met een vriend alsnog geliquideerd, toen hij in de Dorpsstraat van Amstelveen een Chinees restaurant verliet.