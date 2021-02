2735 nieuwe positieve coronatests, ruim onder het gemiddelde

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2735 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is ruim onder het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen van 3604 nieuwe coronagevallen per dag.

De vergelijking geeft mogelijk een vertekend beeld, omdat veel teststraten maandagochtend nog dicht waren vanwege de weersomstandigheden. Daarbij is het onbekend hoeveel mensen zich afgelopen weekeinde niet hebben laten testen omdat ze liever het ijs opgingen.

Maandag meldde het RIVM 2875 positieve tests, zondag bijna 3500 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 4200. In de afgelopen zeven dagen kreeg het instituut 25.229 meldingen van positieve tests.

Amsterdam telde afgelopen etmaal, net als de afgelopen dagen, de meeste positieve tests, met 151 nieuwe gevallen. In Rotterdam kwamen er 102 besmettingen bij en in Den Haag 66. Ook in Eindhoven (59) en Groningen (44) werden relatief veel nieuwe gevallen geturfd.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 88. Een dag eerder waren dit er nog 27. De sterftecijfers betekenen niet dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas na een tijdje geregistreerd.