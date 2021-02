Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt iets

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal een fractie toegenomen. Maar het aantal nieuwe opnames steeg flink.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen ziekenhuizen momenteel 1926 coronapatiënten. Dat zijn er vier meer dan op maandag. Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen steeg van 1386 naar 1400. Op de intensive cares was een daling te zien, van 536 naar 526. Dat aantal schommelt al bijna twee weken tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 241 nieuwe patiënten op, het hoogste aantal in twee weken. In de afgelopen zeven dagen belandden per dag gemiddeld iets meer dan 200 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis.

De lijn van het aantal opgenomen coronapatiënten gaat nog omlaag, zegt het LCPS, maar dit kan in de komende weken veranderen door toedoen van de Britse variant. Als die zich meer verspreidt, kan dat ook leiden tot meer ziekenhuisopnames.