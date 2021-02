Advocaat Viruswaarheid: goed dat we iets van rechtsstaat hebben

“Het is goed nieuws dat we nog iets van een rechtsstaat hebben. Daar begonnen we aan te twijfelen. Het is in ieder geval bemoedigend dat er rechters zijn die hun verantwoordelijkheid durven te nemen.” Dat zegt Jeroen Pols, jurist van de protestgroep Viruswaarheid, na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de avondklok per direct moet worden ingetrokken. Viruswaarheid had die zaak aangespannen.

De voorzieningenrechter vindt dat de maatregel niet buiten de Tweede en Eerste Kamer om had moeten worden ingevoerd, en zet vraagtekens bij de noodzaak van de avondklok. Pols stelt: “Sinds een jaar hebben we nauwelijks nog grondrechten. Die worden op een ongekende manier ingeperkt, het is alleen te vergelijken met de periode 1940-1945.”

Viruswaarheid heeft nog een paar andere zaken tegen het coronabeleid van het kabinet lopen. Zo wil de beweging dat het kabinet stopt met het gebruik van zogenoemde PCR-testen voor mensen zonder corona-achtige klachten. Die eis is afgewezen, maar Viruswaarheid is in hoger beroep gegaan. Daarnaast wil Viruswaarheid dat het inreisverbod voor mensen zonder negatieve PCR-test wordt geschrapt. Ook die eis is aanvankelijk afgewezen en ook daar ging Viruswaarheid in beroep.