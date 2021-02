Bijna 630.000 mensen zijn gevaccineerd tegen corona

Het aantal Nederlanders dat is gevaccineerd tegen het coronavirus is gestegen naar 628.993. Dat zijn er 124.257 meer dan vorige week, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Van de gevaccineerden hebben 154.445 een tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het virus. Dat is een toename van 88.036 ten opzichte van vorige week.

De grootste groep die tot nu toe is gevaccineerd, bestaat uit verpleeghuismedewerkers en thuiswonende 80-plussers. Van deze groep zijn 414.776 mensen geprikt, ruim 120.000 meer dan een week geleden. Het aantal mensen in deze groep dat een tweede dosis heeft gekregen steeg van ruim 26.000 naar bijna 100.000.

In verpleeghuizen en zorginstellingen zijn bijna 160.000 bewoners inge├źnt, van wie bijna 17.000 ook al een tweede prik hebben gehad. Vorige week ging het om ongeveer 155.000 gevaccineerde bewoners en toen waren er nog geen herhaalvaccinaties geweest.

Het aantal gevaccineerden in de coronazorg bleef staan op 40.000. Dit zijn verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp en corona-vleugels, en om ambulancepersoneel. Zij hebben allemaal ook al de tweede inenting gehad. Later komen andere ziekenhuismedewerkers aan de beurt. Tot slot hebben 14.300 huisartsen een vaccin gekregen.

Nederland heeft in totaal bijna 1,4 miljoen vaccindoses ontvangen, bijna 300.000 meer dan een week geleden. Dat is de grootste stijging in een week tot nu toe. Pfizer en BioNTech hebben inmiddels ruim 1,1 miljoen doses geleverd, AstraZeneca bijna 175.000 en Moderna iets meer dan 70.000.