Boa’ s handhaven avondklok niet tot besluit van minister

De Nederlandse BOA Bond zegt dat boa’s de avondklok niet kunnen handhaven nu de rechtbank Den Haag heeft besloten dat die maatregel moet worden opgeschort. “Wij hebben het net vernomen en zoals het nu lijkt was de besluitvorming niet correct”, aldus de woordvoerder van de vakbond. “Wij wachten nu het besluit van de minister af.”

Volgens de woordvoerder is er nu te veel onduidelijk over wat er dinsdagavond gaat gebeuren. “Wij zijn een uitvoerende organisatie en doen wat de overheid ons opdraagt.” De bond zegt dat ze ook moeten luisteren naar de uitspraak van de rechter.

De rechtbank in Den Haag bepaalde dinsdagochtend dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De zaak was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid.

De woordvoerder vraagt zich ook af of de eerder uitgeschreven boetes wel geldig zijn. “Het kan zijn dat alle boetes worden teruggedraaid, maar dat is uiteindelijk aan de rechter.”