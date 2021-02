Corona verandert de arbeidsmarkt: doorleren en omscholen noodzakelijk

De arbeidsmarkt is door de coronacrisis ingrijpend veranderd. Volgens de arbeidsmarktprognose van het UWV zet ook dit jaar de banengroei door, maar het gaat minder hard dan vorige jaren. Bovendien is de kans op een baan in sommige sectoren flink afgenomen sinds de uitbraak, terwijl het in andere sectoren de baankansen juist heeft vergroot. Wat kan jij nu het beste doen om te zorgen dat je je mogelijkheden optimaal benut?

Groeisectoren: de zorg op nummer 1

Als je op dit moment al werkt in één van de sectoren die hard groeit, zit je uiteraard in een comfortabele positie wat betreft baanzekerheid. In de zorg-en-welzijn-sector zit je bijvoorbeeld goed: volgens het UWV komen er daar op jaarbasis gemiddeld 46 duizend banen bij. Als je werkt in de verzorging en je bent nu niet gelukkig bent met je arbeidsomstandigheden, kan je het je dus misschien best permitteren wat meer te wensen.

IT en online marketing

Dat geldt ook voor de specialistische, zakelijke dienstverlening en de detailhandel – volgens het UWV groeien die sectoren met 19 duizend en 15 duizend nieuwe werkplekken per jaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de IT, waar vooral voor hoogopgeleiden makkelijk werk te vinden is. Of het werk van een freelance online marketing consultant. Dankzij de explosieve groei van het online verkeer is er ontzettend veel te doen in de online handel.

Minder mogelijkheden in de horeca

Dat is ervan uitgaande dat je al goed bent in het werk dat gedaan moet worden. Maar voor sommigen zit daar natuurlijk precies de pijn: als je werkzaam was in de horeca, of de evenementenbranche, heb je niet de vaardigheden in huis om direct aan de slag in de zorg, de ICT of de marketing. Ook in de landbouw, bosbouw, visserij en de financiële dienstverlening is er minder werk. In dat geval is het zeker de moeite waard omscholing te overwegen. Het kost wat, maar dan heb je ook wat.

Omscholen

Bovendien hoeft omscholing je niet veel te kosten: je moet er wel wat voor doen, maar steeds meer bedrijven bieden zo’n omscholingstraject gratis aan. Uitzendbureau Randstad investeert in sommige gevallen bijvoorbeeld graag in je als je je beschikbaar stelt voor een van hun vacatures. De uitzendbranche is hard geraakt door de coronacrisis, maar Randstad heeft flink ingezet op sectoren waar nu wel veel vraag is naar uitzendkrachten, zoals pakketbezorgers en personeel voor priklocaties.

Blijven leren

Bij- en omscholen is sowieso een goed idee, waar je ook zit. Ondanks alle mooie initiatieven – zoals het levenlanglerenkrediet – wordt dat helaas nog erg weinig gedaan. Leren is hard werken, dus het is logisch dat niet iedereen daar meteen enthousiast van wordt. Zeker niet als je al behoorlijk wat op je bord hebt. Maar je ontzegt jezelf ook een hoop kansen op die manier: een fijnere werkplek, een beter team, een leukere functie. Achteraf blijkt doorleren bovendien ook waardevol voor je persoonlijke ontwikkeling.

Maar zelfs als dat je niet overtuigt: in een arbeidsmarkt die steeds sneller verandert, kan je het je eigenlijk niet meer permitteren om maar gewoon te blijven doen wat je altijd al deed. Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor werknemers. Zelfs voor ICT’ er of verpleegkundigen.