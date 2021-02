Dinsdag nog wrakingskamer in proces over avondklok

Het gerechtshof Den Haag laat dinsdag nog een wrakingskamer samenstellen in het proces over de avondklok. Dat zal “binnen afzienbare tijd” gebeuren, maar wanneer en hoe laat is niet duidelijk.

Viruswaarheid wraakte het gerechtshof kort na aanvang van het proces over de avondklok. Jurist Jeroen Pols van de protestgroep noemde de rechter vooringenomen omdat hij niet het woord kreeg van haar. De voorzitter was onverbiddelijk en dreigde Pols uit de zaal te laten zetten toen hij bleef protesteren tegen de gang van zaken.

De landsadvocaat vroeg de voorzitter wel of een en ander nog voor 21.00 uur kon gebeuren, het moment dat de avondklok in moet gaan.

Pols vindt dat het hof dermate veel spoed achter de zaak zet, dat daaruit alleen al vooringenomenheid blijkt. “Dat is een oordeel”, aldus Pols. Dat het hof hem het woord ontnam omdat alleen de advocaat van Viruswaarheid zou mogen spreken, vond hij evenmin acceptabel. “U vindt dat ik mijn mond moet houden. Dat staat nergens in de wet”, aldus Pols.

De voorzitter van het hof noemde de protestgroep per abuis Viruswaanzin, in plaats van Viruswaarheid. Ook dat vindt Pols een reden te wraken.