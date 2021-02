Eerste coronavaccins op weg naar Bonaire en Aruba

Vanaf Schiphol is dinsdag de eerste vlucht met coronavaccins voor het Caribisch deel van het Koninkrijk vertrokken, om precies te zijn naar Bonaire en Aruba. De vlucht per KLM-passagierstoestel was het begin van een reeks vaccinzendingen op deze manier. Alle eilanden worden deze en volgende weken bediend.

De vrachtdivisie Air France KLM Martinair Cargo doet meer dan 80.000 farmaceutische zendingen per jaar en is ervaren met het vervoeren van temperatuur gecontroleerde geneesmiddelen, aldus een woordvoerster.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en Pieter Elbers, president-directeur van KLM, waren bij de start aanwezig. “De eerste vaccins die alle eilanden deze week ontvangen zijn een hoopvol keerpunt op weg naar het einde van de crisis”, aldus Blokhuis. “Het transport van vandaag is bijzonder, want dit is de eerste KLM-vlucht in een reeks van vluchten naar Bonaire, Aruba, CuraƧao en St. Maarten (inclusief Saba en St. Eustatius) met aan boord vaccins”, zei Elbers.

Het Pfizer-vaccin dat dinsdag vertrok is ingepakt met ‘dry ice’, een middel waarmee de vaccins meerdere dagen goed gekoeld blijven, mits de verpakkingen worden bewaard in een omgeving van +2 tot +25 graden Celsius. Direct na aankomst op Bonaire en Aruba worden de vaccins opgeslagen in een omgeving die op deze temperatuur kan worden gecontroleerd, aldus de KLM.