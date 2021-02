Gewonde door steekpartij tussen bewoners azc Velp

Bij een ruzie tussen twee bewoners van een asielzoekerscentrum (azc) aan het intendanceplantsoen in Velp (Noord-Brabant) is maandagavond één persoon lichtgewond geraakt. Volgens de politie is het slachtoffer door zijn medebewoner gestoken.

Het incident gebeurde iets voor middernacht. Nadat de steekpartij gemeld werd, rukten meerdere hulpdiensten uit naar het azc.

De verdachte is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan een woordvoerder van de politie nog niet zeggen.